Ворог завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів: ситуація на фронті сьогодні

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка у Донецькій області, а українські військові знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє в Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки.

Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Нетайлового та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала і Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Антонівка, Молодіжне та Зеленівка Херсонської області.

8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. Разом з тим усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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