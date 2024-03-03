Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру: в ОВА повідомили про наслідки - Днепр Инфо
Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру: в ОВА повідомили про наслідки
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Сегодня 09:51

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпру.

Новости Днепра про Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру: в ОВА повідомили про наслідки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв. Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали, – заявив очільник ОВА.

Також неспокійно було і в інших громадах Дніпропетровської області.

Ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь та гатив з артилерії гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок удару пошкоджено дачний будинок.

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