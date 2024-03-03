Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв. Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали, – заявив очільник ОВА.
Також неспокійно було і в інших громадах Дніпропетровської області.
Ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь та гатив з артилерії гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок удару пошкоджено дачний будинок.
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