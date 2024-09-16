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Ворог вночі атакував дронами Дніпро та область

Сьогодні 08:43
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Сьогодні вночі у Дніпрі та області чули вибухи.

Новости Днепра про Ворог вночі атакував дронами Дніпро та область

В ніч на 16 вересня ворог спрямував на область дрони-камікадзе. Про це повідомляли моніторингові канали. Протягом нічної атаки вибухи чули у Дніпрі та Кам’янському. Виявилося, що працювала ППО.

Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною збили шість шахедів.

“Пізно ввечері та вночі в області працювала ППО. Оборонці неба з ПвК Схід” знищили 6 шахедів”, – написав Сергій Лисак.

Внаслідок атаки люди не постраждали.

Загалом цієї ночі оборонці неба збили 53 із 56 шахедів. Про це повідомили в Повітряних силах.

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