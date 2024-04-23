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  • Ворог вдарив по Дніпровському району: сталися два займання, є постраждалі

Ворог вдарив по Дніпровському району: сталися два займання, є постраждалі

Сьогодні 14:29
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Інформація ще уточнюється.
Новости Днепра про Ворог вдарив по Дніпровському району: сталися два займання, є постраждалі

Фото умовне.

Сьогодні на Дніпропетровщині чули вибухи. Як стало відомо, ворог вдарив по Дніпровському району.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, через ракетну атаку сталися два займання, постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка.

Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Інформація уточнюється, – написав Лисак.

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Новости Днепра про Ворог вдарив по Дніпровському району: сталися два займання, є постраждаліУкраїнська

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