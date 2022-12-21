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Ворог ударив з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
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Російська армія вдарила по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Ворог ударив з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині

Про це в написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Неспокійно було вдень у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. російська окупаційна армія вдарила по тамтешнім населеним пунктам з важкої артилерії”, – йдеться у дописі.

Внаслідок обстрілу сім житлових будинків пошкоджено. Також понівечено дві господарські споруди і газогін. Обійшлось без поранених.

На інших наших територіях протягом дня було тихо, поінформував голова облради.

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