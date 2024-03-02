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Ворог цілив дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині

Сьогодні 19:18
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Сьогодні Нікопольщина знову була під ударами ворога.

Новости Днепра про Ворог цілив дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади, – заявив очільник ОВА.

Дві жінки отримали поранення, понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач.

Також ушкодження отримали сонячні панелі та транспортне підприємство.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині знищили 2 ворожі ракети та 1 безпілотник.

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