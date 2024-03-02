Ворог цілив дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади, – заявив очільник ОВА.
Дві жінки отримали поранення, понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач.
Також ушкодження отримали сонячні панелі та транспортне підприємство.
Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині знищили 2 ворожі ракети та 1 безпілотник.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
За спробу незаконного перетину кордону затримали групу з 7 чоловіків.
На трасі Дніпро-Харків вчора, 1 лютого, сталася смертельна ДТП.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео палаючого російського…
У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотичних…