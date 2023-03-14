Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Страждали Покровська, Нікопольська та Марганецька громада. Пройшло без постраждалих.
У Покровській громаді через обстріл зайнялися господарська споруда та авто. Пожежу рятувальники загасили.
Пошкоджено магазин та приватне підприємство, 10 будинків та 5 господарських споруд, мікроавтобус. Два автомобілі пошкоджені, ще один – знищено. Розбиті газопроводи та лінії електропередач.
Завдали руйнування російських снарядів і в Нікополі. Там пошкоджено приватне підприємство та 6 будинків.
У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються.
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