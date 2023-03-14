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  • Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА

Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА

Сьогодні 21:15
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Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА.

Новости Днепра про Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Страждали Покровська, Нікопольська та Марганецька громада. Пройшло без постраждалих.

У Покровській громаді через обстріл зайнялися господарська споруда та авто. Пожежу рятувальники загасили.

Пошкоджено магазин та приватне підприємство, 10 будинків та 5 господарських споруд, мікроавтобус. Два автомобілі пошкоджені, ще один – знищено. Розбиті газопроводи та лінії електропередач.

Завдали руйнування російських снарядів і в Нікополі. Там пошкоджено приватне підприємство та 6 будинків.

У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються.

 

Новости Днепра про Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА

Новости Днепра про Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА

Новости Днепра про Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛА

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Новости Днепра про Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛАУкраїнська Новости Днепра про Ворог цілий день атакував Нікопольський район важкою артилерією та БПЛАРусский

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