Ворог сьогодні знов обстрілював Нікополь з артилерії

Сьогодні ворог знов здійснив атаку із використанням артилерії по Нікополю. Також цілили по Новопавлівській громаді.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Окупанти продовжують атакувати Нікопольщину. Протягом дня здійснили обстріл артилерією по Нікополю. Обійшлося без руйнувань, жертв або постраждалих, — пише Лукашук у своєму Telegram-каналі.

Також росіяни поцілили по Новопавлівській громаді Синельниківського району.

Внаслідок обстрілу був пошкоджений цивільний автомобіль. Обійшлося без загиблих чи поранених.

В інших громадах Дніпропетровської області день пройшов спокійно.

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