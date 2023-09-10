Ворог сьогодні знов обстрілював Нікополь з артилерії

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.
Окупанти продовжують атакувати Нікопольщину. Протягом дня здійснили обстріл артилерією по Нікополю. Обійшлося без руйнувань, жертв або постраждалих, — пише Лукашук у своєму Telegram-каналі.
Також росіяни поцілили по Новопавлівській громаді Синельниківського району.
Внаслідок обстрілу був пошкоджений цивільний автомобіль. Обійшлося без загиблих чи поранених.
В інших громадах Дніпропетровської області день пройшов спокійно.
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