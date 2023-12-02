Ворог сьогодні вдень атакував Нікополь дроном-камікадзе, – Лисак

Сьогодні ворог запускав по Нікополю дрон-камікадзе.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті понівечене комунальне підприємство. Люди неушкоджені, – заявив очільник ОВА.

В інших громадах Дніпропетровщини день пройшов спокійно.

Сергій Лисак нагадує, що не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Сьогодні голова ОВА повідомляв про те, що у Дніпрі вранці були вибухи.

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