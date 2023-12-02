Ворог сьогодні вдень атакував Нікополь дроном-камікадзе, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У місті понівечене комунальне підприємство. Люди неушкоджені, – заявив очільник ОВА.
В інших громадах Дніпропетровщини день пройшов спокійно.
Сергій Лисак нагадує, що не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Сьогодні голова ОВА повідомляв про те, що у Дніпрі вранці були вибухи.
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