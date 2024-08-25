Ворог протягом дня більше 10 разів атакував Дніпропетровщину

Сьогодні росіяни знову атакували Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади протягом дня пережили більше десяти атак росіян. Вони били fpv-дронами, скинули боєприпас з БпЛА. Застосовували важку артилерію, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Приватний будинок та будівля, що не експлуатується, пошкоджені у Покровській громаді.

Після обстрілу зайнявся сухостій. Вогонь також пошкодив лінію електропередач.

Пожежа виникла й у Червоногригорівській громаді. Горіла трава у садовому товаристві. Там же понівечило паркан.

Обійшлося без загиблих та поранених.

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