Ворог протягом дня більше 10 разів атакував Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади протягом дня пережили більше десяти атак росіян. Вони били fpv-дронами, скинули боєприпас з БпЛА. Застосовували важку артилерію, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Приватний будинок та будівля, що не експлуатується, пошкоджені у Покровській громаді.
Після обстрілу зайнявся сухостій. Вогонь також пошкодив лінію електропередач.
Пожежа виникла й у Червоногригорівській громаді. Горіла трава у садовому товаристві. Там же понівечило паркан.
Обійшлося без загиблих та поранених.
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