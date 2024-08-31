Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади, — йдеться у дописі голови ОВА.
Внаслідок атаки були пошкоджені дві АЗС.
Згідно з уточненими даними, через вранішні обстріли у районі понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.
Люди не постраждали.
Читайте також:
Автор:
Поліцейські міста Дніпро затримали підозрюваного у вбивстві знайомої.
Від важкого поранення помер Захисник Віктор Чабаненко.
На Дніпропетровщині 27-річну жінку ошукали на велику суму грошей.
Троє підлітків розваги трощили міське майно.