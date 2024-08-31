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Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

Сьогодні 18:53
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Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

Новости Днепра про Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок атаки були пошкоджені дві АЗС.

Згідно з уточненими даними, через вранішні обстріли у районі понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда. 

Люди не постраждали.

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Новости Днепра про Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерієюУкраїнська

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