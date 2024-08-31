Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок атаки були пошкоджені дві АЗС.

Згідно з уточненими даними, через вранішні обстріли у районі понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.

Люди не постраждали.

Читайте також:

Українська

Автор: