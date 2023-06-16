Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВА

Впродовж дня, 16 червня, неспокійно було на Нікопольщині. Агресор накривав місто артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ворог двічі обстріляв Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено 17 приватних житлових будинків, 16 господарчих споруд, 3 газопроводи та лінія електропередачі. На щастя, загиблих та поранених серед населення немає. Мирної всім ночі», – написав Лукашук.