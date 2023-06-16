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Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВА

Сьогодні 22:00
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Впродовж дня, 16 червня, неспокійно було на Нікопольщині. Агресор накривав місто артилерією.

Новости Днепра про Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ворог двічі обстріляв Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено 17 приватних житлових будинків, 16 господарчих споруд, 3 газопроводи та лінія електропередачі. На щастя, загиблих та поранених серед населення немає. Мирної всім ночі», – написав Лукашук.

Новости Днепра про Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВА

Новости Днепра про Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВА

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Новости Днепра про Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВАУкраїнська Новости Днепра про Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВАРусский

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