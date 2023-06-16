Ворог продовжує тероризувати Нікополь: подробиці від ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
«Ворог двічі обстріляв Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено 17 приватних житлових будинків, 16 господарчих споруд, 3 газопроводи та лінія електропередачі. На щастя, загиблих та поранених серед населення немає. Мирної всім ночі», – написав Лукашук.
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