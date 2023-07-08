Ворог продовжує мінувати Запорізьку АЕС, – ГУР

Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку атомну електростанцію та об’єкти на території станції.
Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
Здебільшого ворог використовує міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
А це схема, яку опублікувало ГУР:
Нагадаємо, раніше ми писали, що загроза теракту та катастрофи на Запорізькій АЕС потроху зменшується, – ГУР.
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