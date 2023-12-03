Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії, – заявив очільник ОВА.
Наслідки обстрілів країни-агресора уточнюються.
Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.
В інших громадах області ніч пройшла спокійно.
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