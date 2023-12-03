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Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії, – Лисак

Сьогодні 10:49
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Ворог знов тероризував громади Нікопольщини.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії, - Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії, – заявив очільник ОВА.

Наслідки обстрілів країни-агресора уточнюються.

Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.

В інших громадах області ніч пройшла спокійно.

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