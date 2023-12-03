Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії, – Лисак

Вчора, близько 21 години вечора, у Самарському районі міста Дніпро…

На війні загинув Герой з Кривого Рогу Віталій Басакін.

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У Дніпрі затримали раніше судимого чоловіка за крадіжку з автівки.