Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Ворог знову обстрілював Нікопольскі громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Не припиняються атаки на Нікопольський район. Гучно було ввечері. Та знову – ближче до ранку. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах, — йдеться у дописі очільника ОВА.