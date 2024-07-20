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Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Сьогодні 08:58
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Ворог знову обстрілював Нікопольскі громади.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Не припиняються атаки на Нікопольський район. Гучно було ввечері. Та знову – ближче до ранку. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Для свого терору війська рф застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Минулося без загиблих і постраждалих.

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