Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Не припиняються атаки на Нікопольський район. Гучно було ввечері. Та знову – ближче до ранку. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Для свого терору війська рф застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.
Минулося без загиблих і постраждалих.
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