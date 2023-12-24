Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та запускав дрон-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На місто Нікополь був скерований дрон-камікадзе. Десять артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.
На щастя, обійшлося без жертв та травмованих.
Маємо справу з ворогом, який розгубив все людяне. Тому й зобов’язані зупините це зло. Аби воно не розповсюджувалося світом, – заявив очільник ОВА.
Фахівці обстежують міста та села які були атаковані ворогом, наслідки з’ясовуються.
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