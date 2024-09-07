Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинула

Сьогодні 19:46
просмотров

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольські громади.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинула

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор обстрілював Мирівську та Марганецьку громади з важкої артилерії.

В останній – вбив 76-річну жінку. Співчуття рідним… Ще одна місцева 60 років постраждала, — йдеться у дописі голови ОВА.

Редакція також висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.

Понівечені приватні будинки, горів сухостій. Загинули корова та десяток гусей.

По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.

Вдень на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба збили у небі над областю ворожий дрон-розвідник.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинулаУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинулаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:25
    На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемах

    Лише за минулу добу надзвичайники 95 разів залучались до гасіння пожеж.

    У Дніпрі на дорогах помітили невідомого трьохколісного “хижака”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:03
    У Дніпрі на дорогах помітили невідомого трьохколісного “хижака”

    У Дніпрі на дорогах помітили незвичний транспортний засіб.

    На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:03
    На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки

    У місті Павлоград під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки.

    У Дніпрі квітковий вандал систематично знищує клумбу на ж/м Покровський
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:21
    У Дніпрі квітковий вандал систематично знищує клумбу на ж/м Покровський

    У Дніпрі з'явився справжній "квітковий вандал".

    Наверх