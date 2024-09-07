Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинула

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольські громади.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор обстрілював Мирівську та Марганецьку громади з важкої артилерії.

В останній – вбив 76-річну жінку. Співчуття рідним… Ще одна місцева 60 років постраждала, — йдеться у дописі голови ОВА.

Редакція також висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.

Понівечені приватні будинки, горів сухостій. Загинули корова та десяток гусей.

По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.

Вдень на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба збили у небі над областю ворожий дрон-розвідник.

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