Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині — Міненерго

Так, за минулу добу ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі. Через обстріл двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі, водоканал. Також — залізниця. Однак рух потягів не порушився і вони курсують в звичному режимі.
Про це повідомляє Міненерго.
Там зазначили, що живлення відновлено за резервною схемою.
За минулу добу, крім Дніпропетровщини, ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру в Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
На сьогодні відключень світла не заплановано. Однак в Міненерго закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією.
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