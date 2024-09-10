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Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині — Міненерго

Сьогодні 10:45
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Окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині — Міненерго

Так, за минулу добу ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі. Через обстріл двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі, водоканал. Також — залізниця. Однак рух потягів не порушився і вони курсують в звичному режимі.

Про це повідомляє Міненерго.

Там зазначили, що живлення відновлено за резервною схемою.

За минулу добу, крім Дніпропетровщини, ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру в Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

На сьогодні відключень світла не заплановано. Однак в Міненерго закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією.

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Новости Днепра про Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині — МіненергоУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині — МіненергоРусский

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