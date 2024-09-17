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Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією

Сьогодні 07:49
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Окупанти атакували Нікопольський район.

 

Новости Днепра про Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією

В ніч на 17 вересня ворог поцілив дроном-камікадзе по Нікополю. Також обстріляли місто з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Зранку 17 вересня ворог поцілив по Нікополю з БпЛА. Наслідки уточнюються.

В інших районах Дніпропетровської області вночі та зранку було спокійно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище.

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