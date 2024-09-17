Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією

В ніч на 17 вересня ворог поцілив дроном-камікадзе по Нікополю. Також обстріляли місто з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Зранку 17 вересня ворог поцілив по Нікополю з БпЛА. Наслідки уточнюються.
В інших районах Дніпропетровської області вночі та зранку було спокійно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище.
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