Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні вночі ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольський район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Два обстріли за ніч. російські загарбники цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді, – заявив очільник ОВА.

Місце атаки вивчають спеціалісти, та з’ясовують наслідки завданих ударів.

Вже відомом, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

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