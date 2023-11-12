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Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні 08:41
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Сьогодні вночі ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольський район.

Новости Днепра про Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, - Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Два обстріли за ніч. російські загарбники цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді, – заявив очільник ОВА.

Місце атаки вивчають спеціалісти, та з’ясовують наслідки завданих ударів.

Вже відомом, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Новости Днепра про Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, - ЛисакРусский

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