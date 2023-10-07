Ворог двічі за ніч обстрілював Нікополь – Лисак

Продовжується терор Нікопольської громади.

Сьогодні вночі Росія обстрілювала Марганецьку громаду.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Яких вони нанесли збитків ще з’ясовують рятувальники, обстежуючи уражену територію. Люди неушкоджені, – пише очільник ОВА.