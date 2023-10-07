Ворог двічі за ніч обстрілював Нікополь – Лисак

Сьогодні вночі Росія обстрілювала Марганецьку громаду.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Яких вони нанесли збитків ще з’ясовують рятувальники, обстежуючи уражену територію. Люди неушкоджені, – пише очільник ОВА.
В решті громад області ніч пройшла спокійно.
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