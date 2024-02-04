Ворог двічі за день обстрілював Нікополь

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Ворог обстрілював районний центр з важкої артилерії.
Протягом дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію. Ворожим залізяччям зруйновано господарську споруду. Ще 6 – пошкоджено. Зачепило й адмінбудівлю.Також у місті понівечені 13 приватних осель, авто та лінія електропередач, – заявив очільник ОВА.
Сьогодні гучно було і у Новомосковському районі, про жертви чи руйнування не повідомлялось.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
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