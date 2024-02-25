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Ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та атакував дронами

Сьогодні 18:55
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Новости Днепра про Ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та атакував дронами

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні протягом дня агресор двічі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ще чотири рази атакував дронами. Ворожі снаряди, БпЛА – усе летіло на районний центр і Марганецьку громаду, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Росіяни також скинули вибухівку з БпЛА на вантажівку, в якій знаходився чоловік. На жаль, він загинув.

Внаслідок атаки понівечені 14 приватних осель, господарські споруду, гаражі та автобус. Пошкоджені лінії електропередач.

В інших громадах Дніпропетровської області день пройшов без обстрілів.

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Новости Днепра про Ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та атакував дронамиУкраїнська Новости Днепра про Ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та атакував дронамиРусский

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