Ворог чотири рази обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Півтора десятки снарядів випустив ворог по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом – 4 рази, — заявив очільник ОВА.
Під ударом країни-агресора був районний центр і Марганецька громада.
На щастя, люди від атак не постраждали.
В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
Вчора ми повідомляли про те, що у Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю.
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