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Ворог чотири рази обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні 08:26
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Ворог чотири рази обстрілював Нікопольський район.

Новости Днепра про Ворог чотири рази обстрілював Нікопольщину, - Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Півтора десятки снарядів випустив ворог по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом – 4 рази, — заявив очільник ОВА.

Під ударом країни-агресора був районний центр і Марганецька громада.

На щастя, люди від атак не постраждали. 

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Вчора ми повідомляли про те, що у Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю.

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Новости Днепра про Ворог чотири рази обстрілював Нікопольщину, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Ворог чотири рази обстрілював Нікопольщину, - ЛисакРусский

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