Ворог без упину гатив по Нікополю 7 липня: є постраждалі, серед них дитина

Нікополь потерпав від ворожих атак майже цілу добу 7 липня.

Про наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі минулого вечора.

Минулої доби, 7 липня, Нікопольський район пережив з десяток ворожих обстрілів дронами-камікадзе та важкою артилерією. Загалом внаслідок атаки у місті було понівечено вікна та балкони у двох п’ятиповерхівках, пошкоджено 6 приватних осель, зачепило 2 школи, потрощено 3 господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. 2 займання сталося також у Покровській громаді.

Фото наслідків:

Того ж вечора пізніше Лисак повідомив про те, що внаслідок ударів окупантів постраждали люди.

Все, що треба знати про росіян та мету цих нелюдів у нашій країні. Вони б’ють по мирних містах і селах, – написав він у повідомленні.

У Нікополі минулого вечора поранені четверо, серед них – 10-річний хлопчик. Відомо й те, що серед постраждалих троє жінок – 41, 64 та 81 років. У них осколкові поранення та опіки.

Нагадаємо, 2 липня окупанти вдарили по центру Нікополя: загинули дві жінки, постраждали 9 людей; ввечері того ж дня ворог поцілив артилерією по Покровській сільській громаді, внаслідок чого загинуло двоє людей. Внаслідок атаки 4 липня постраждало щонайменше семеро.

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