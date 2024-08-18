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Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

Сьогодні 12:49
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Внаслідок ворожого удару по підстанції на Дніпропетровщині постраждав працівник ДСНС.

Новости Днепра про Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Окупанти вчора, 17 серпня, атакували підстанцію з БпЛА.

Внаслідок атаки виникла пожежа.

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС, його доставлено до лікарні. Пожежу ліквідовано, — йдеться у дописі Міненергетики.

Сьогодні ми писали про те, що вночі у Кривому Розі горіла багатоповерхівка.

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