Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

Внаслідок ворожого удару по підстанції на Дніпропетровщині постраждав працівник ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Окупанти вчора, 17 серпня, атакували підстанцію з БпЛА.

Внаслідок атаки виникла пожежа.

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС, його доставлено до лікарні. Пожежу ліквідовано, — йдеться у дописі Міненергетики.

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