Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Окупанти вчора, 17 серпня, атакували підстанцію з БпЛА.
Внаслідок атаки виникла пожежа.
Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС, його доставлено до лікарні. Пожежу ліквідовано, — йдеться у дописі Міненергетики.
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Гарного дня, друзі!