Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині, — Міненерго

Ворог атакував дроном підстанцію у Дніпропетровській області.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Окрім цього ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено, — йдеться у дописі Міністерства.

Попри це, сьогодні відключення світла на Дніпропетровщині не заплановані.

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

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