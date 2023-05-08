Ворог атакував Дніпропетровщину «Іскандером», – Лукашук

Сьогодні, 8 травня, росіяни вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Удень завдали ракетного удару по Павлоградському району.

Про це у вечірньому зверненні повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради.

“Поки світ вшановує памʼять жертв Другої світової війни, поки світ намагається відновити мир і зупинити агресора, росія продовжує скоювати злочин за злочином. Це країна-терорист, яка сама обрала своє майбутнє”, – написав повідомлення Микола Лукашук.

По Межиріцькій громаді Павлоградського району випустили ракету типу “Іскандер”. Це снаряд, який використовують у оперативно-тактичних ракетних комплексах. За даними моніторингових каналів, удар могли нанести зі східної частини фронту.

На місці влучення снаряду досі триває робота спеціалістів, наслідки атаки уточнюють. Уже відомо, що жертв у результаті обстрілу вдалося уникнути.

Інші громади, у тому числі Кривий Ріг та Криворізький район, провели день мирно. Обстрілів не було.

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