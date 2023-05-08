Про це у вечірньому зверненні повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради.
“Поки світ вшановує памʼять жертв Другої світової війни, поки світ намагається відновити мир і зупинити агресора, росія продовжує скоювати злочин за злочином. Це країна-терорист, яка сама обрала своє майбутнє”, – написав повідомлення Микола Лукашук.
По Межиріцькій громаді Павлоградського району випустили ракету типу “Іскандер”. Це снаряд, який використовують у оперативно-тактичних ракетних комплексах. За даними моніторингових каналів, удар могли нанести зі східної частини фронту.
На місці влучення снаряду досі триває робота спеціалістів, наслідки атаки уточнюють. Уже відомо, що жертв у результаті обстрілу вдалося уникнути.
Інші громади, у тому числі Кривий Ріг та Криворізький район, провели день мирно. Обстрілів не було.
Читайте також:
Українські військовослужбовці відбили майже 30 атак росіян у Донецькій області…
У Дніпрі на Бригадній та Макарова затримали чоловіків, які зрізали…
Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку 5…
Учасники бойових дій можуть оформити пільги на оплату комунальних послуг…