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Ворог атакував Дніпропетровщину артилерією та дронами

Сьогодні 07:52
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Окупанти обстріляли Нікопольський район.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину артилерією та дронами

В ніч на 23 серпня ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду з артилерії. Випустив по ним близько 20 снарядів. Також по райцентру вдарив дроном-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

На ранок 23 серпня окупанти знову атакували Нікополь та Марганецьку громаду безпілотниками. На щастя, люди не постраждали.

В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без обстрілів.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук прокоментував заяви Нацполіції та Посольства США щодо посилення ракетних обстрілів України. За словами посадовця, у російських окупаційних військ є тяга до сакральних дат. І це варто враховувати. Однак під час війни правила безпеки – це завжди не порожні слова, а необхідність.

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