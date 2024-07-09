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Ворог атакував Дніпро та Кривий Ріг 8 липня: інформація станом на ранок

Сьогодні 09:23
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У понеділок 8 липня Дніпропетровщина потерпала від ворожого ракетного обстрілу.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпро та Кривий Ріг 8 липня: інформація станом на ранок

Про наслідки у Дніпрі та Кривому Розі доповідають очільники міст, а також пресслужба ДСНС Дніпропетровщини. 

Дніпро

У Дніпрі пошкоджено з десяток багатоповерхівок, 2 гуртожитки, коледж, магазин та низка авто. Значно понівечений дев’ятиповерховий житловий будинок – зруйновано дах та технічний поверх, вибито вікна у квартирах, також понівечені автомобілі. 

Частково зруйнована двоповерхова будівля СТО, є пошкодження підприємства. 

Також, вчора ми писали, що внаслідок атаки поранені мешканці Дніпра отримали травми середнього ступеню тяжкості, наразі їх стан стабільний. 

Кривий Ріг

У Кривому Розі є руйнування на підприємстві, там надзвичайники ліквідували пожежу. 

8 липня було завершено пошуково-рятувальну операцію на місці удару. На щастя, більше постраждалих виявлено не було. Наразі у лікарнях міста знаходяться 28 постраждалих, з них один у дуже тяжкому стані, 7 у тяжкому, 18 осіб мають поранення середньої тяжкості, у двох – стан задовільний. 

Пошкоджені вікна у чотирьох багатоквартирних будинках та коледжі, близько 15 авто та медзаклад. Понівечений центральний вузол та контактну мережу міського транспорту. В Апостолівській громаді також пошкоджено 28 приватних будинків. 

Сьогодні у Кривому Розі оголосили День Жалоби за загиблими. 

Внаслідок атаки окупантів в області загалом загинуло 11 людей, поранено 71 особу. Серед постраждалих – троє 14-річних підлітків: двоє дівчат та хлопець. 8 осіб було врятовано. 

Також сьогодні зранку та вчора ворог укотре атакував Нікопольський район – є руйнування, постраждала 79-річна жінка. А над Дніпропетровщиною вночі з 8 на 9 липня збили дві ворожих ракети.

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Новости Днепра про Ворог атакував Дніпро та Кривий Ріг 8 липня: інформація станом на ранокУкраїнська Новости Днепра про Ворог атакував Дніпро та Кривий Ріг 8 липня: інформація станом на ранокРусский

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