Ворог атакував Дніпро та Кривий Ріг 8 липня: інформація станом на ранок

Про наслідки у Дніпрі та Кривому Розі доповідають очільники міст, а також пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.
У Дніпрі пошкоджено з десяток багатоповерхівок, 2 гуртожитки, коледж, магазин та низка авто. Значно понівечений дев’ятиповерховий житловий будинок – зруйновано дах та технічний поверх, вибито вікна у квартирах, також понівечені автомобілі.
Частково зруйнована двоповерхова будівля СТО, є пошкодження підприємства.
Також, вчора ми писали, що внаслідок атаки поранені мешканці Дніпра отримали травми середнього ступеню тяжкості, наразі їх стан стабільний.
У Кривому Розі є руйнування на підприємстві, там надзвичайники ліквідували пожежу.
8 липня було завершено пошуково-рятувальну операцію на місці удару. На щастя, більше постраждалих виявлено не було. Наразі у лікарнях міста знаходяться 28 постраждалих, з них один у дуже тяжкому стані, 7 у тяжкому, 18 осіб мають поранення середньої тяжкості, у двох – стан задовільний.
Пошкоджені вікна у чотирьох багатоквартирних будинках та коледжі, близько 15 авто та медзаклад. Понівечений центральний вузол та контактну мережу міського транспорту. В Апостолівській громаді також пошкоджено 28 приватних будинків.
Сьогодні у Кривому Розі оголосили День Жалоби за загиблими.
Внаслідок атаки окупантів в області загалом загинуло 11 людей, поранено 71 особу. Серед постраждалих – троє 14-річних підлітків: двоє дівчат та хлопець. 8 осіб було врятовано.
Також сьогодні зранку та вчора ворог укотре атакував Нікопольський район – є руйнування, постраждала 79-річна жінка. А над Дніпропетровщиною вночі з 8 на 9 липня збили дві ворожих ракети.
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