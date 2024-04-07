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Ворог 8 разів обстрілював Нікопольський район протягом дня

Сьогодні 18:50
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Сьогодні ворог 8 разів обстрілював Нікопольський район.

Новости Днепра про Ворог 8 разів обстрілював Нікопольський район протягом дня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район протягом дня пережив 8 ворожих атак. Пʼять разів агресор застосував дрони-камікадзе, тричі вгатив з артилерії, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Ворог тероризував  Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Першотравневську громади.

Внаслідок ворожого терору пошкоджено приватний будинок, екскаватор й інфраструктурний обʼєкт.

На щастя, люди не постраждали, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні вночі оборонці неба знищили “зграю” з 11 “шахедів”.

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Новости Днепра про Ворог 8 разів обстрілював Нікопольський район протягом дняУкраїнська

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