Ворог 8 разів обстрілював Нікопольський район протягом дня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нікопольський район протягом дня пережив 8 ворожих атак. Пʼять разів агресор застосував дрони-камікадзе, тричі вгатив з артилерії, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Ворог тероризував Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Першотравневську громади.
Внаслідок ворожого терору пошкоджено приватний будинок, екскаватор й інфраструктурний обʼєкт.
На щастя, люди не постраждали, загиблих та травмованих немає.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили “зграю” з 11 “шахедів”.
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