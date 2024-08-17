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  • Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловік

Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловік

Сьогодні 19:52
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловік

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожі війська били артилерією і дронами-камікадзе. 

Потерпали Нікополь, Марганецька,  Покровська і Мирівська громади. Постраждав 30-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж, які вже приборкали рятувальники.

Пошкоджені інфраструктура, база відпочинку, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач.

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Новости Днепра про Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловікУкраїнська

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