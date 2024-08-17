Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловік

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворожі війська били артилерією і дронами-камікадзе.
Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Постраждав 30-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, — йдеться у дописі голови ОВА.
Внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж, які вже приборкали рятувальники.
Пошкоджені інфраструктура, база відпочинку, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач.
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