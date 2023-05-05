ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19: це більше не глобальна надзвичайна ситуація

Втім, розслаблятися рано.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу.

У п’ятницю, 5 травня, ВООЗ скасувала статус СOVID-19, як пандемії. Тепер захворювання не вважається глобальною надзвичайною ситуацією, але все ще серйозною загрозою.

З великою надією я оголошую кінець COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю, – йдеться в заяві ВООЗ.

За даними ВООЗ, тільки минулого тижня коронавірус вбивав одну людину кожні три хвилини, і це якщо враховувати випадки, які підтверджені.

В організації зазначили, що пандемія вплинула не тільки на сферу охорони здоров’я, а й призвела до масштабних економічних та соціальних потрясінь. Через вірус закривалися бізнеси, мільйони людей опинилися за межею бідності або мали проблеми з психічним здоров’ям.

У ВООЗ зауважили, що оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я 20 січня 2020 року. І за три роки коронавірус забрав життя понад 7-ми мільйонів людей, і це тільки підтверджені випадки. Реальні цифри сягають щонайменше 20 мільйонів.

Хоча вірус вдалося побороти завдяки вакцинації та набуттю колективного імунітету, але захворювання ще забирає людські життя.

Цей вірус тут, щоб залишитися. Він все ще вбиває і все ще мутує. Залишається ризик появи нових варіантів, які викликають нові сплески заражень і смертей, – зауважили в заяві.

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