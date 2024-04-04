«Вони добре себе показують»: військові отримали від Дніпра вже сотню нових квадроциклів

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Дніпро продовжує системно забезпечувати українських військових технікою, спорядженням та транспортними засобами.

«Дніпро придбав для Сил оборони 100 квадроциклів. Першу партію передали, а зараз приїхала друга партія — ще 50 квадроциклів, які використовуватимуться на лінії зіткнення. Це потужна допомога. Хлопці дуже радіють. Ці квадроцикли замовляли всі бойові бригади. Це нині те, що потрібно», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов. Він подякував містянам за те, що Дніпро так потужно допомагає Силам оборони, та анонсував плани з придбання ще сотні квадроциклів для потреб війська.

Ці транспортні засоби високопрохідні, адже мають колісну формулу 4х4 та потужні двигуни — тож будуть корисні під час виконання бойових завдань або при евакуації поранених. Для цього силами комунальних підприємств міськради їх також дообладнали спеціальними елементами. Військовий Дмитро Олександрович здобув досвід водіння квадроцикла ще у мирному житті. Нині ці навички він застосовує для виконання бойових завдань: «Перевага квадроциклів у тому, що у них коротша база. Завдяки цьому вони легше долають ями або вузькі стежки у лісосмузі. Також проходять болота чи пісок. Вони дуже добре себе показують».

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