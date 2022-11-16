Волонтери передали 72-й бригаді позашляховик та 10 безпілотників

“Вчорашня масована ракетна атака на житлові будинки та енергетичну інфраструктуру ще раз довела, що Росія – країна-терорист. А терористів потрібно знищувати. Сьогодні “Українська команда” передає чергову партію військової допомоги нашим захисникам на передовій. 10 квадрокоптерів Мавік, на які ми збирали кошти разом з вами. Ці безпілотники ми передаємо 72-й бригаді ЗСУ, яка захищає Україну на найгарячішому напрямку, у Донецькій області”, – повідомив керівник штабу Артур Палатний.
Також волонтери передали військовим позашляховик Nissan X-Trail, який потрібен їм для виконання бойових завдань.
“Впевнений: це допоможе нашим захисникам швидше гнати ворога з української землі. І збереже життя наших воїнів. Разом обов’язково переможемо”, – наголосив Палатний.
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