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Волонтер із Кривого Рогу потрапив під обстріл у Херсонській області

Сьогодні 07:15
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Волонтер із Кривого Рогу, який прибув до Херсонської області допомагати місцевим мешканцям, проживаючим під постійними обстрілами, отримав серйозні поранення під час чергової ворожої атаки.

Новости Днепра про Волонтер із Кривого Рогу потрапив під обстріл у Херсонській області

Про це повідомляє Херсонська обласна держадміністрація.

34-річний мешканець Кривого Рогу надавав допомогу жителям Зміївки. Ворог накрив село щільним вогнем.

Волонтер отримав осколкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, а також складні переломи руки та ноги. Під час обстрілу постраждав також 54-річний місцевий житель, однак у нього менш серйозне поранення.

Постраждалих доправили до Бериславської лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

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