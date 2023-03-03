Волонтер із Кривого Рогу потрапив під обстріл у Херсонській області

Про це повідомляє Херсонська обласна держадміністрація.
34-річний мешканець Кривого Рогу надавав допомогу жителям Зміївки. Ворог накрив село щільним вогнем.
Волонтер отримав осколкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, а також складні переломи руки та ноги. Під час обстрілу постраждав також 54-річний місцевий житель, однак у нього менш серйозне поранення.
Постраждалих доправили до Бериславської лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
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