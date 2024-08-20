Володимир Зеленський відвідав Дніпро: причина і подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Дніпра.

У Дніпрі Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами війни та ознайомився з проєктами по впровадженню ветеранської політики в області.

Про це повідомили в Телеграм-каналі Володимира Зеленського.

“Дніпровщина. Зустрівся з нашими захисниками – ветеранами російсько-української війни. Ознайомився з упровадженням ветеранської політики в регіоні, зокрема з проєктом Титани.UА, послугою «Я – ветеран», путівником ветерана «Піксель». Дякую нашим ветеранам за захист України! Дякую всім, хто робить максимум для підтримки та відновлення наших захисників і захисниць”, – написав Зеленський.

У Дніпрі президент також зустрівся з представниками бізнесу в області. Говорили про детінізацію економіки, збереження робочих місць і можливі зміни в податковій сфері.

“Зміцнення нашої економіки – це насамперед зміцнення нашого захисту. І я дякую всім, хто продовжує працювати та збільшувати можливості України”, – зазначив Зеленський.

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