Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Володимир Зеленський відвідав Дніпро: причина і подробиці візиту

Сьогодні 07:27
просмотров

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Дніпра.

Новости Днепра про Володимир Зеленський відвідав Дніпро: причина і подробиці візиту

У Дніпрі Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами війни та ознайомився з проєктами по впровадженню ветеранської політики в області.

Про це повідомили в Телеграм-каналі Володимира Зеленського.

“Дніпровщина. Зустрівся з нашими захисниками – ветеранами російсько-української війни. Ознайомився з упровадженням ветеранської політики в регіоні, зокрема з проєктом Титани.UА, послугою «Я – ветеран», путівником ветерана «Піксель». Дякую нашим ветеранам за захист України! Дякую всім, хто робить максимум для підтримки та відновлення наших захисників і захисниць”, – написав Зеленський.

У Дніпрі президент також зустрівся з представниками бізнесу в області. Говорили про детінізацію економіки, збереження робочих місць і можливі зміни в податковій сфері.

“Зміцнення нашої економіки – це насамперед зміцнення нашого захисту. І я дякую всім, хто продовжує працювати та збільшувати можливості України”, – зазначив Зеленський.

Читайте також:

Новости Днепра про Володимир Зеленський відвідав Дніпро: причина і подробиці візитуУкраїнська Новости Днепра про Володимир Зеленський відвідав Дніпро: причина і подробиці візитуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині посеред траси згоріла вантажівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:44
    На Дніпропетровщині посеред траси згоріла вантажівка

    У Кам’янському районі горіла фура.

    У Дніпрі врятували кішку, яка п’ять діб пробула на верхівці височенного дерева
    Новини Дніпра
    Вчора 21:57
    У Дніпрі врятували кішку, яка п’ять діб пробула на верхівці височенного дерева

    У Дніпрі врятували кицю, яка п'ять діб просиділа на височенному…

    У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло
    Новини Дніпра
    Вчора 21:36
    У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

    У Кривому Розі чоловік розбив скляні двері, коли кинувся навтьоки…

    У небі над Дніпром зійшов Супермісяць (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:59
    У небі над Дніпром зійшов Супермісяць (ФОТО)

    Величезний Місяць зійшов над Дніпром.

    Наверх