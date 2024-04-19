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Вокзал Дніпра вже відновив роботу, – УЗ

Сьогодні 09:57
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Робота станції "Дніпро" вже відновлена.

Новости Днепра про Вокзал Дніпра вже відновив роботу, - УЗ

Про це повідомляють у пресцентрі “Укрзалізниці”.

Залізничники аналізують наслідки ранкової ворожої атаки та ліквідують їх.

Вокзал Дніпра вже відновив роботу: пасажири поїзда №40 Запоріжжя – Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро, — йдеться у дописі УЗ.

Серйозна затримка у наступних поїздів:

  • №38 Київ – Запоріжжя;
  • №733 Дніпро — Київ;
  • №5/215 Чернівці — Запоріжжя (затримка до пів години).

Більше інформації на офіційному сайті “Укрзалізниці”.

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