Вокзал Дніпра вже відновив роботу, – УЗ

Робота станції "Дніпро" вже відновлена.

Про це повідомляють у пресцентрі “Укрзалізниці”.

Залізничники аналізують наслідки ранкової ворожої атаки та ліквідують їх.

Вокзал Дніпра вже відновив роботу: пасажири поїзда №40 Запоріжжя – Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро, — йдеться у дописі УЗ.