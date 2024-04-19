Вокзал Дніпра вже відновив роботу, – УЗ

Про це повідомляють у пресцентрі “Укрзалізниці”.
Залізничники аналізують наслідки ранкової ворожої атаки та ліквідують їх.
Вокзал Дніпра вже відновив роботу: пасажири поїзда №40 Запоріжжя – Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро, — йдеться у дописі УЗ.
Серйозна затримка у наступних поїздів:
Більше інформації на офіційному сайті “Укрзалізниці”.
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