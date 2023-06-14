Вогонь знищив автівку: в Павлограді гасили пожежу на підприємстві

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
О 22:42 на лінію «101» повідомили про пожежу на території підприємства на вулиці Шутя. На виклик направили два чергові відділення рятувальників.
Як з’ясувалося, займання сталося в окремому боксі з автомобілем «ГАЗель» усередині. Полум’я повністю охопило транспортний засіб.
Вогнем знищено автомобіль та пошкоджено вікно, двері, компресор. Загальна площа пожежі склала 75 кв. м. Її загасили протягом години.
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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