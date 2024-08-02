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Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Сьогодні 07:41
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Минулої доби вогонь знищив понад 66 гектарів екосистем Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Протягом минулої доби, 1 серпня, надзвичайники 79 разів виїжджали на місця виникнення пожеж на відкритих територіях Дніпропетровської області.

69 разів відбулося займання сухої рослинності, 9 разів горіло сміття, 1 раз виникла пожежа на сільгоспугідді.

Новости Днепра про Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Загальна площа знищених екосистем минулої доби склала 66 гектарів. 

Всього за декілька днів, з 29 липня, вогонь знищив екосистем на Дніпропетровщині 287 гектарів.

Новости Днепра про Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

У Дніпрі та області станом на 2 серпня зберігається надвзичайний (V) рівень пожежної небезпеки. Це означає, що погодні умови, такі як спека та сильний вітер, наразі сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж на відкритих територіях за наявності невеликого займання.

Новости Днепра про Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Важливо пам’ятати, що навіть недопалена цигарка може стати причиною займання.  

Надзвичайники у черговий раз нагадують про необхідність дотримання правил пожежної небезпеки у природних екосистемах та під час проведеня господарських робіт:

  • не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;
  • не спалювати суху рослинність або сміття;
  • не кидати непогашені недопалки на суху траву;
  • не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

За перших ознак виникнення пожежі повідомляйте на спецлінію Служби порятунку – 101.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої, займання майже дійшло до домівок.

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Новости Днепра про Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпекиРусский

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