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  • Вогонь підібрався до будинків: у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій

Вогонь підібрався до будинків: у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій

Сьогодні 20:11
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У Дніпрі гасили масштабну природну пожежу.

Новости Днепра про Вогонь підібрався до будинків: у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій

У Нижньодніпровському районі Дніпра гасили масштабну природню пожежу. 

Як повідомили в ДСНС, сьогодні о 09:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання сухостою поблизу вулиці Бєлградської.

На відкритій території горів очерет та суха трава. Вогонь стрімко розповсюджувався. Існувала загроза поширення пожежі на житлові будинки громадян. Вогнем знищено сухостій на загальній площі 2,9 га.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано о 15:50. Вогонь гасили 35 рятувальників та 8 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Вогонь підібрався до будинків: у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій

Новости Днепра про Вогонь підібрався до будинків: у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій

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Новости Днепра про Вогонь підібрався до будинків: у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостійУкраїнська

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