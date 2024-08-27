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Вогонь перекинувся на будівлі: за добу пожежі на Дніпропетровщині знищили 97 га екосистем

Сьогодні 09:08
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На Дніпропетровщині все ще зберігається надзвичайний рівень небезпеки.

Новости Днепра про Вогонь перекинувся на будівлі: за добу пожежі на Дніпропетровщині знищили 97 га екосистем

Минулої доби, 26 серпня, у Дніпропетровській області 93 рази горів сухостій, та виникло 8 займань, де осередком було сміття. А також рятувальники ліквідували 3 пожежі в лісових масивах. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Зокрема за даними, вказаними на порталі міськради, у Дніпровському районі вчора виникло 2 лісові пожежі, 2 – на сміттєзвалищі, також 3 займання виникло в заростях очерету чи сухостою. 

Таким чином лише за одну добу вогонь знищив 97 гектар екосистем регіону. 

Окрім цього, від горіння сухої трави майже в усіх районах Дніпропетровщини пошкоджено житлові та не житлові будівлі. 

Надзвичайники нагадують про збереження надзвичайного (V класу) рівня пожежної небезпеки та закликають дотримуватися елементарних правил поводження з вогнем. 

Нагадаємо, що рівень пожежної небезпеки зазвичай визначається за допомогою моніторингу погодних умов. Наразі на Дніпропетровщині зберігається спекотна та суха погода, яка може спричинити виникнення та швидке поширення вогню на відкритих територіях. 

За даними Дніпропетровського РЦГМ такий рівень пожежної небезпеки прогнозується до 31 серпня, однак може бути подовжений в залежності від майбутньої погоди. 

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Новости Днепра про Вогонь перекинувся на будівлі: за добу пожежі на Дніпропетровщині знищили 97 га екосистемУкраїнська

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# #пожежа
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