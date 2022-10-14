«Водоспад» з моху і дерева, що ростуть у воді: де неподалік Дніпра знаходиться незвичайний кар’єр

У Дніпрі та області дуже багато різних затоплених кар'єрів. У своїй більшості раніше вони були місцем видобутку піску та граніту. Один із таких, Тритузновський, знаходиться у Кам'янському.

Близько 50 років тому тут ще добували граніт, але згодом підземні води почали підтоплювати кар’єр та роботи було зупинені. Відкачувати воду стало надто затратно. І досі вода продовжує прибувати до штучного «озера». Її рівень піднімається в середньому на 1-2 метри на рік.

Купатися у цьому кар’єрі неможливо. По-перше, ніхто не знає точну його глибину. Біля берега вона становить близько півтора метра. Скільки метрів до дна в середині «озера» ніхто не міряв. По-друге, підійти до берега дуже складно. Зовні кар’єр нагадує озеро серед гір з крутими схилами, які усіяні гранітним камінням різної величини. Спускатися ними складно.

На схилах ростуть дерева, трава та різні кущі. Також кілька дерев росте просто у воді. На одній із сторін «гори» каміння вкрилося мохом, по ньому тече вода і складається враження, що в кар’єр «стікає» справжній зелений водоспад.

Регулярно сюди навідуються рибалки зі спорядженням. Але яка саме рибка водиться в кар’єрі сказати складно, оскільки інформації і про саму кар’єру, і про його «мешканців» дуже мало.

У різні пори року до кар’єру приїжджають велосипедисти під час своїх прогулянок, відпочивають на березі та милуються красою води.

фото Валерій Чесноков

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