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Водіїв Дніпра запрошують на «Новорічний автопробіг-2023»

Сьогодні 19:45
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У п’ятницю, 30 грудня, у Дніпрі пройде захід для автомобілістів. Він отримав назву «Новорічний автопробіг-2023». Водіїв та представників автомобільних клубів закликають доєднуватись.

Новости Днепра про Водіїв Дніпра запрошують на «Новорічний автопробіг-2023»

Про це повідомляє у Facebook Михайло Тонконогий.

  • Дата: п’ятниця, 30 грудня;
  • Час: збір о 19:00, старт о 20:00;
  • Місце: парковка ТРЦ «Караван» (зі сторони входу у Multiplex).

«Кожен учасник може зробити благодійний внесок. Розмір визначає сам. Якщо буде внесок від 50 грн, Ви отримаєте фірмовий сувенір від нас, а всі зароблені гроші підуть на наші проекти, які допомагають наблизити нашу Перемогу», – зазначив Михайло.

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Новости Днепра про Водіїв Дніпра запрошують на «Новорічний автопробіг-2023»Українська Новости Днепра про Водіїв Дніпра запрошують на «Новорічний автопробіг-2023»Русский

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