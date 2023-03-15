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  • Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкою

Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкою

Сьогодні 09:00
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14-го березня, о 21:51, на вулиці Харківській міста Павлоград, трапилась ДТП.

Новости Днепра про Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкою

По прибуттю за вказаною адресою, рятувальники встановили, що сталося зіткнення легкового автомобілю Opel Omega із вантажівкою Renault Magnum.

Водія легковика затисло конструкціями пошкодженої автівки.

Використовуючи аварійно-рятувальне обладнання, надзвичайники вивільнили постраждалого чоловіка, 1965 року народження, з понівеченого автомобіля.

У тяжкому стані з численними травмами врятованого водія направлено до лікувального закладу.

Аби попередити займання, вогнеборці від’єднали клеми від акумулятору та змили залишки розлитої паливно-мастильної речовини з проїжджої частини.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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Новости Днепра про Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкоюУкраїнська Новости Днепра про Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкоюРусский

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