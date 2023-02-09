Вночі вибухи налякали дніпрян: що відомо на ранок - Днепр Инфо
Вночі вибухи налякали дніпрян: що відомо на ранок
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Сегодня 08:00

Минула ніч видалась неспокійною для дніпрян.

Новости Днепра про Вночі вибухи налякали дніпрян: що відомо на ранок

Близько опівночі у місті було чутно вибух.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Після вибуху у передмісті з’явилося зарево від пожежі та було видно дим. 

Офіційної інформації від ОВА наразі немає. 

Протягом ночі була одна повітряна тривога загальною тривалістю 32 хвилини.

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