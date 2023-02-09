Близько опівночі у місті було чутно вибух.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Після вибуху у передмісті з’явилося зарево від пожежі та було видно дим.
Офіційної інформації від ОВА наразі немає.
Протягом ночі була одна повітряна тривога загальною тривалістю 32 хвилини.
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