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Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Сьогодні 09:04
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Вночі ворог обстрілював Нікопольщину із важкої артилерії.

Новости Днепра про Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері ворог цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії. На щастя, без загиблих та поранених. Наслідки обстрілів з’ясовуються. 

На інших територіях області вночі було спокійно.

Раніше ми також повідомляли про те, що у Кривому Розі після влучання ракети в адмінбудівлю поліції відомо вже про 52 постраждалих, троє з них – у важкому стані.

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Новости Днепра про Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилеріїУкраїнська

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