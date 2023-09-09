Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Вночі ворог обстрілював Нікопольщину із важкої артилерії.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері ворог цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії. На щастя, без загиблих та поранених. Наслідки обстрілів з’ясовуються.

На інших територіях області вночі було спокійно.

Раніше ми також повідомляли про те, що у Кривому Розі після влучання ракети в адмінбудівлю поліції відомо вже про 52 постраждалих, троє з них – у важкому стані.

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