Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері ворог цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії. На щастя, без загиблих та поранених. Наслідки обстрілів з’ясовуються.
На інших територіях області вночі було спокійно.
Раніше ми також повідомляли про те, що у Кривому Розі після влучання ракети в адмінбудівлю поліції відомо вже про 52 постраждалих, троє з них – у важкому стані.
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