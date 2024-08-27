Вночі ворог влучив ракетою у цивільний об’єкт у Кривому Розі: є загиблі та поранені

Ворог продовжує масово атакувати міста України.

Цієї ночі росіяни в черговий раз атакували міста України.

У Кривому Розі 26 серпня близько 23:20 під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Ворожий удар балістичною ракетою прийшовся по будівлі цивільної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Спочатку було відомо про одну загиблу жінку, однак, за даними начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченко, кількість загиблих зросла до двох. Також відомо про чотирьох поранених. За психологічною допомогою звернулися шестеро постраждалих, з них – 2 дітей.

Ворожим ударом понівечено будинки, магазини, заклад громадського харчування, а також автотранспорт.

Під завалами можуть знаходитися люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація оновлюється. Деталі згодом.

Увага! О 01:53 в області знову оголошено повітряну тривогу. Станом на 06:31 від Повітряних Сил відомо про рух БпЛА на заході Дніпропетровщини, тримають курс на північно-східний напрямок. Перебувайте в безпечних місцях!

Нагадаємо, із самого ранку 26 серпня окупанти здійснюють масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпровському районі внаслідок ворожого удару загинув чоловік, одного постраждалого дістали з-під завалів. У Нікополі через черговий артобстріл загинув чоловік, постраждали діти.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: