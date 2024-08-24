Вночі ворог обстрілював Нікопольщину та Криворіжжя: постраждала 85-річна жінка

Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти обстрілювали Криворіжжя та Нікопольщину.

Ворог атакував два райони нашої області. Вночі обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання. Пошкоджений приватний будинок. По Нікопольщині агресор цілив і вночі, і вже на ранок. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе, — йдеться у дописі голови ОВА.