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Вночі ворог бив з важкої артилерії по Нікополю та району

Сьогодні 09:00
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Вночі 11 липня окупанти били з важкої артилерії по Нікополю та району.

Новости Днепра про Вночі ворог бив з важкої артилерії по Нікополю та району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Армія рф випустила півтора десятка снарядів по Дніпропетровській області. Під ворожий удар потрапив Нікополь та Марганецька громада. 

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Інші наслідки обстрілів з’ясовуються, зазначає Лисак.

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Новости Днепра про Вночі ворог бив з важкої артилерії по Нікополю та районуУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог бив з важкої артилерії по Нікополю та районуРусский

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